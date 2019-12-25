На трассе "Урал" грузовик без тормозов смял 5 машин и убил 2 человек

Два человека погибли на месте ДТП, 7 человек получили травмы различной тяжести.

В Челябинской области фура без тормозов убила 2 человек.

В Челябинской области на трасса М5 "Урал на 1648 км около 11.20 минут по Москве произошла жуткая смертельная авария с участием 2х грузовиков и 4 легковых автомобилей.

Как удалось установить, на участке автодороги, где проходит ремонт через реку Сильга, у грузовика Shacman под управлением мужчины 1984 года рождения отказали тормоза. Грузовик на скорости протаранил внедорожник Renault Sandero, три легковушки (Lada Granta, ВАЗ-2114, Audi Q7) и грузовик Sino.

На данный момент сообщается о 2х погибших. Еще 7 человек получили травмы различной тяжести. На данный момент трасса перекрыта. На месте трагедии работают все спецслужбы и полиция.

Фото: ВК, Нетипичный Инцидент Челябинск