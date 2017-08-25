Нанесенный правообладателям ущерб предварительно составил свыше двух миллионов рублей.

В Ивановской области пресекли производство контрафактной бытовой химии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленники продавали контрафактную продукцию с логотипами известных брендов. Полицейские установили местоположение предприятия. В ходе обысков правоохранители изъяли более семи тонн готовой продукции, оборудование для производства синтетических моющих средств и упаковочные материалы с фирменными логотипами.

Нанесенный правообладателям ущерб предварительно составил свыше двух миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело Полицейские устанавливают личности подозреваемых в противоправной деятельности.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье полицейские выявили швейный цех с контрафактной одеждой.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА