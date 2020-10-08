В Ивановской области поймали банду серийных автоугонщиков

Злоумышленники разбивали стекла, перекодировали системы авто и угоняли в Родники, где проживали автоугонщики.

В Ивановской области полиция задержала банду автоугонщиков.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщает, что сотрудниками МВД раскрыта серия краж дорогих иномарок. Полиция при поддержке ОМОН задержала троих подозреваемых. Ими оказались жители районного города Родники Ивановской области.

Как удалось установить, подозреваемые в ночное время разбивали стекла автомобилей, проникали внутрь, затем перекодировали системы автомобилей и угоняли в Родники. Сейчас полиция нашла 6 похищенных машин. На двух передвигались сами автоугонщики, две стояли в их гаражах, а две были брошены в безлюдных местах.

С целью дальнейшей продажи автомобилей злоумышленники в специально оборудованном гараже изменяли идентификационные номера транспортных средств.

Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, двое находятся под стражей, третий по подписке о невыезде.

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Видео: МВД МЕДИА