Оружие создано под управлением инженера Дмитрия Лебедева.

Новый пистолет для полиции показали на видео. Ролик опубликован на YouTube-канале концерна "Калашников". Известно, что компактный пистолет Лебедева придет на замену пистолету Макарова. На презентационных кадрах можно рассмотреть изделие со всех сторон.

На данный момент известно, что пистолет имеет общую длину 180 миллиметров. При этом длина ствола - 92 миллиметра. Оружие будет использовать патроны 9х19 миллиметров. Емкость магазина рассчитана на 14 патронов. Масса оружия - 0,71 килограммам.

В описании к демонстрационному ролику говорится о том, что оружие станет новым пистолетом для правоохранительных органов.

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Видео: YouTube / Калашников