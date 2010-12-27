В Ивановской области по дороге из школы пропал ребенок

Восьмилетний мальчик ранее убегал из дома.

В Ивановской области по дороге из школы пропал 8-летний мальчик.

ЧП произошло в городе Кинешма Ивановской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона. Мальчик 2011 года рождения пропал около 13 часов накануне, 9 декабря. В первой половине дня ребенок был в школе.

В МВД региона уточнили, что мальчик ранее сбегал из дома. К поискам подключились волонтеры из отряда "Лизы Алерт".

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Фото: Piter.TV