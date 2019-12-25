В Ивановской области двое мужчин убили 13-летнего подростка

Подозреваемые в убийстве подростка мужчины найдены и задержаны.

В Ивановской области арестовали в убийстве 13-летнего школьника.

Региональные следственные органы по Ивановской области сообщают, что 13-летний ивановец ушел из дома вечером 23 февраля и пропал. Через несколько дней его тело было найдено в лесополосе в пригороде Иванова с признаками насильственной смерти. В ходе оперативно-следственных действий удалось установить, что в ночь с 23 на 24 февраля подросток со своими знакомыми 23 и 34 лет направился в район "Старого кладбища" Кохмы (пригород Иваново). По пути между подростком и старшими приятелями возникла ссора, в ходе которой мужчины задушили подростка. После убийства тело спрятали в лесополосе и скрылись.

Подозреваемых в убийстве задержали. Один из них признался в убийстве и показал место совершения преступления. Мужчинам предъявлено обвинение по статье "убийство несовершеннолетнего группой лиц".

Ранее: В Тверской области по подозрению в убийстве задержали мать, на глазах у которой утонула 7-летняя дочь.

Фото: СУ СК РФ по Ивановской области