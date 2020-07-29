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В Иванове из-за взятки задержан главный ветврач области

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Главный ветеринарный инспектор и начальник станции по борьбе с болезнями животных подозреваются в совершении коррупционных преступлений.

В Ивановской области по статье о мошенничестве и за получение взятки задержаны руководитель Службы ветеринарии Ивановской области-главного государственного ветеринарного инспектора Ивановской области  Хосров Абдуллаев и начальник БГУ  ИО "Ивановская городская станция по борьбе с болезнями животных" Иван Иванов. 

Как сообщают следственные органы СКР по Ивановской области, в начале 2020 года Иванов и Абдуллаев по предварительному сговору взяли взятку от одного из предпринимателей, который занимается переработкой и изготовлением продукции питания. Кроме того, в 2018 году Абдуллаев присвоил себе 385 тысяч рублей от предпринимателя фермера.

Оба дела соединены в одно производство. Иванов и Абдуллаев задержаны, решается вопрос о мере пресечения.

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Видео: СУ СК РФ по Ивановской области

 

Теги: взятка, ивановские новости, коррупция в россии, новости иваново
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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