В Итальянском саду появилась фреска с маками в честь 75-летия Победы

В некоторых странах маки считаются символом памяти.

В Итальянском саду на Литейном проспекте появилось изображение маков, посвященное 75-летию победы в Великой Отечественной войне. "Маки нашей Победы" является совместной работой художника Тумана Жумабаева и "URBAN-фреска".

Изображение появилось накануне.

Живопись, перенесенная на стену, получает еще одну, необычную жизнь, приобретает новые краски и фактуру, о которых художник и не подозревал! <...> Маки во многих странах считаются символом памяти. И эту акцию мы посвятили 75тилетию Великой Победы. говорится в сообщении.

Пользователи сети выразили надежду, что изображение не закрасят.

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Фото: urbanfresco / Instagram