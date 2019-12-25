В Итальянском саду появилась фреска с маками в честь 75-летия Победы

В Итальянском саду на Литейном проспекте появилось изображение маков, посвященное 75-летию победы в Великой Отечественной войне. "Маки нашей Победы" является совместной работой художника Тумана Жумабаева и "URBAN-фреска".
Изображение появилось накануне.
Живопись, перенесенная на стену, получает еще одну, необычную жизнь, приобретает новые краски и фактуру, о которых художник и не подозревал! <...> Маки во многих странах считаются символом памяти. И эту акцию мы посвятили 75тилетию Великой Победы.
говорится в сообщении.
Пользователи сети выразили надежду, что изображение не закрасят.
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Фото: urbanfresco / Instagram
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