В Италии задержали гражданку России за попытку похитить собственного сына

Женщина и раньше пыталась похитить сына у мужа-итальянца.

Во Флоренции задержали россиянку и ее брата, они подозреваются в подготовке к похищению 8-летнего мальчика.

Инцидент произошел во Флоренции (Италия), сообщает РИА Новости. Мужчина, гражданин Италии, заметил в кустах возле своего дома бывшую супругу с мужчиной и позвонил в полицию. Пара успела скрыться, но их вскоре поймали. При них был пистолет от собак сигнальный пистолет, боеприпасы и перцовый баллончик.



В четверг суд санкционировал задержание россиян, за попытку похищения несовершеннолетнего. Уточняется, что женщина уже пыталась похитить родного 8-летнего сына у бывшего мужа-итальянца, опеку над которым получил мужчина после развода.

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