На юге Сицилии выставили на продажу сотни домов за один евро

При покупке такого здания, владелец должен за год отреставрировать купленный объект недвижимости.

Власти итальянского города Муссомели на юге Сицилии продают дома по цене в €1. Об этом сообщила газета The Sun.

На данный момент на продажу выставлены 100 заброшенных домов, через некоторые время добавятся еще 400 предложений. При покупке такого здания, владелец должен за год отреставрировать купленный объект недвижимости. Если он это не сделает, то потеряет страховой депозит в размере свыше €7 тыс.

В среднем, за квадратный метр ремонта нужно отдать около €313. Помимо этого, покупатель платит взнос от €3,6 тыс. до €5,8 тыс.

В конце 2018 года в Санкт-Петербурге назвали первый дом по программе "аренда памятника за рубль".

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