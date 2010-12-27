В Италии погибла петербурженка

Девушка отправилась в тур по Европе, а потом перестала отвечать на звонки.

В среду, 14 августа, в в полицию Калининского района обратилась мать 28-летней жительницы Петербурга. Об этом сообащает АН "Оперативное прикрытие".

Со слов матери, ее дочь отправилась 14 июля в путешествие по Европе. Она хотела посетить Испанию,Францию, Италию и Польшу. Точной даты возвращения она и не называла, но последние несколько дней перестала отвечать на звонки. Тогда мать обратилась в московское посольство Италии. Там ей ответили, что девушка найдена в столице мертвой. Причину смерти еще предстоит узнать.

Ранее в Тунисе пропала семья из Выборгского района Ленинградской области.

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