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В Италии погибла петербурженка
Сегодня, 10:33
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nastya960
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В Италии погибла петербурженка

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Девушка отправилась в тур по Европе, а потом перестала отвечать на звонки.

В среду, 14 августа, в в полицию Калининского района обратилась мать 28-летней жительницы Петербурга. Об этом сообащает  АН "Оперативное прикрытие".

Со слов матери, ее дочь отправилась 14 июля в путешествие по Европе. Она хотела посетить Испанию,Францию, Италию и Польшу. Точной даты возвращения она и не называла, но последние несколько дней перестала отвечать на звонки. Тогда мать обратилась в московское посольство Италии. Там ей ответили, что девушка найдена в столице мертвой. Причину смерти еще предстоит узнать.

Ранее в Тунисе пропала семья из Выборгского района Ленинградской области.

Фото: pixabay.com

Теги: италия , петербург , путешествия
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб Мировые новости

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