В Историческом парке пройдут кинопоказы ко Дню ВМФ

Оба фильма расскажут истории о советских солдатах.

В выходные, 24 и 25 июля, в Историческом парке "Россия – моя история" пройдут кинопоказы, приуроченные ко Дню Военно-морского флота.

Так, в субботу в три часа дня в музейно-выставочном центре покажут кинофильм "Морской характер", 1970 года. История расскажет об августе 1941 года, когда Одесса была блокирована фашистами с суши. Немцам казалось, город обречен и является легкой добычей. Силы не равны. Но фашистам не удастся с первого раза взять город. Они понесут большие потери. Доблестные морские пехотинцы дают достойный отпор захватчикам.

В воскресенье, 25 июля, покажут фильм "Случай в квадрате 36-80", 1982 года. Картина покажет зрителю Северную Атлантику. Там, недалеко от района учений советских кораблей, терпит крушение подводная лодка. Патрульная служба ВМС США пытается сбить советский самолет-спасатель, а тем временем с неуправляемой лодки в сторону советских кораблей уже направляются две крылатые ракеты. Советские моряки уничтожают оружие и топят подводную лодку противника, не давая разгореться глобальному конфликту.

Вход на показы свободный.

Ранее мы писали, что украшения ко Дню ВМФ снимут на следующий день после праздника.

Фото: пресс-служба Исторического парка "Россия - Моя история"