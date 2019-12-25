Эксперты проанализировали заражения первой волны инфекции в Мадриде.

В Испании заявили, что ношение масок снижает риск тяжелой формы COVID-19. Об этом местным журналистам из агентства EFE сообщил директор медицинского центра Международного университета Риохи Висенте Сориано. Специалист возглавлял исследование, в рамках которого анализировались данные о вспышках инфекционных заболеваний в Мадриде во время первой волны эпидемии. Ученые определили уровень передачи COVID-19 и госпитализацию. Оказалось, что при соблюдении социальной дистанции и использовании средств индивидуальной защиты заражение проходит в более легкой форме.

Это будут менее тяжелые формы болезни, поскольку инокулят (концентрация вируса, которое оказывает воздействие) ниже...Похоже на то, что воздействие низких доз коронавируса может привести к заражению, но симптомы будут менее серьезными Риохи Висенте Сориано, испанский ученый

Эксперт изучил встречу группы из 10 человек, которые провели друг с другом в закрытом помещении три часа без масок и соблюдения социальной дистанции. Все они оказались инфицированы коронавирусом. Четверым из них потребовалась госпитализация. Это подтверждает теорию врача о том, что использование масок помогает иммунизировать организм против тяжелых форм COVID-19.

Роспотребнадзор: в Петербурге основной причиной заражения коронавирусом стало отсутствие масок.

Фото: Piter.tv