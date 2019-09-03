Видео: в Испании бык ранил 17 человек на трибуне

Один пострадавший находится в критическом состоянии состоянии.

В Испании во время традиционного забега быков - "энсьерро" разъяренное животное забралось на трибуну с людьми. Об этом сообщило издание Vanguardia.

Бык начал нападать на зрителей, на трибунах началась паника и давка. В итоге травмы получили 17 человек. Четверо оказались в больнице, один из них – в критическом состоянии, второй – в тяжелом. Полицейским пришлось застрелить озверевшего быка.

Ранее в Йеллоустонском нацпарке бизон напал на 9-летнюю девочку.

Видео: Instagram/ lavanguardia