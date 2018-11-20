В Испании скончалась 43-летняя слониха Флавия

Известно, что последние полгода здоровье животного день ото дня резко ухудшалось.

В Испании скончалась известная слониха-долгожительница Флавия на 47 году жизни. Инцидент произошел в зоопарке города Кордова. Информация об этом появилась в сетевом издании "Лента.ру".

Известно, что последние полгода здоровье животного день ото дня резко ухудшалось. Слониха стремительно теряла вес, также в последнее время у нее не было аппетита, она была явно в подавленном состоянии. Это отмечали многие смотрители зоопарка.

Поймали животное в четырехлетнем возрасте, после чего зоопарк стал ее домом. Последние минуты жизни она также провела в нем.

Испанская политическая партия Pacma, борющаяся за права животных, добивалась перевода Флавии в один из европейских сафари-парков, где держат слонов. План не успели реализовать из-за смерти животного. Средняя продолжительность жизни диких индийских слонов составляет 60 лет. В неволе они доживают до 80 лет. В начале февраля в Индии скончалась слониха Дакшаяни, которая считалась самым старым животным этого вида, живущим в неволе. Ей было 88 лет.

Источник: сетевое издание "Лента.ру"