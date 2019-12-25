В Испании оценили возможность второй волны COVID-19

Эпидемиолог из Аликанте рассказал, чего стоит ждать от новой вспышки коронавируса.

Испанский эпидемиолог Ильдефонсо Эрнандес Агуадо оценил возможность второй волны коронавируса. Об этом специалист из университета Мигеля Эрнандеса в Аликанте рассказал журналистам "РИА Новостей". Эксперт заявил, что сейчас разные ученые выдвигают отличающиеся друг от друга версии по повторному распространению COVID-19. Одни считают, что следующая вспышка будет более тяжелой, другие, что более мягкой.

Надо готовиться к худшему. Но когда я говорю, что надо готовиться к худшему, это не значит, что я уверен, что будет хуже прокомментировал Агуадо

Представитель Общества общественного здравоохранения и управления здравоохранением (SESPAS) в Испании добавил, что по мере распространения коронавируса инфекция будет постепенно терять смертоносность для человека. Агуадо добавил, что серьезной проблемой для медицины станет вспышка, при которой эпидемия коронавируса совпадет со временем сезонной эпидемии гриппа.

Медицинские службы должны поддерживать все свои возможности, чтобы справиться с той ситуацией, которую мы наблюдали на пике добавил ученый

Эксперты заметил, что испанская служба здравоохранения в три раза увеличила свои возможности по госпитализации пациентов в отделениях интенсивной терапии. Во второй волне не исключено, что медика придется действовать аналогично тому, как они реагировали в середине и второй половине марта (в момент пика эпидемии).

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