На видео сказано, что расстреливающие объявляют "приговор".

В Испании найден человек, стрелявший по фотографиям политиков. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на национальную полицию страны.

Среди расстрелянных фотографий был и снимок премьера страны Педро Санчеса.

До этого La Marea опубликовало видео из самодельного тира, где неизвестные стреляют по фотографиям политиков из левых партий. Помимо снимка премьер-министра там висели фотографии вице-премьера Пабло Иглесиаса, министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласки, министра равных возможностей Ирене Монтеро, лидера фракции Podemos в конгрессе Пабло Эченике.

На видео сказано, что расстреливающие объявляют "приговор" — после чего открывают огонь.

Полиция начала расследование. Оказалось, что одним из стрелявших был бывший военный, который сейчас работает таксистом.

Ранее мы писали, что испанцев накажут штрафами за отсутствие масок в общественных местах.

Видео: Youtube/ La Marea