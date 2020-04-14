Голая испанка залезла на полицейскую машину в знак протеста

С места происшествия её увезла скорая.

В испанском городе Торремолинос, провинция Малага, женщина разделась догола и залезла на полицейскую машину в знак протеста против режима самоизоляции. Видео опубликовал Daily Mail.

Испанку, которой 41 год, задержали 11 апреля за нарушение режима самоизоляции. Она мешала соседям, которые хлопали в ладоши медработникам. Так испанцы благодарят врачей, которые борются с эпидемией. Женщину отпустили под залог. Однако, после этого она сняла с себя всю одежду и залезла на машину полицейских.

Патрульные спустили испанку на землю и усадили в карету скорой помощи.

Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом.

Видео: dailymail.co.uk