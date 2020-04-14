Глава России принял участие в видеоконференции стран ЕАЭС.

Владимир Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом. Об этом глава России рассказал во время онлайн встречи со странами-участницами Евразийского экономического союза. По мнению главы государства, коллегам следует подумать над необычными способами проблемы, связанной с распространением инфекции в мире.

Владимир Путин напомнил, что эффективная борьба с пандемией COVID-19 возможна только благодаря объединению международных усилий экспертного сообщества. Москва готова продолжать обмен опытом с иностранными коллегами в вопросе противодействию инфекции и профилактике заболеваемости.

Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом.

Фото и видео: kremlin.ru.