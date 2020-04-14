Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин предостерег губернаторов от халатности в борьбе с коронавирусом. Глава государства поручил серьёзно отнестись к выполнению требований главных санитарных врачей.
Заявление Путин сделал на минувшем совещании по коронавирусу.
Если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность со всеми вытекающими последствиями, - сказал президент.
По его словам, к нарушителям будут применены санкции не только административного характера.
Также Путин поручил врачам, руководителям предприятий и местным властям следовать предписаниям главных санитарных врачей.
Ранее мы сообщали, что Почти 40% россиян уверены, что Путин отстаивает интересы олигархов.
Видео: kremlin.ru
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