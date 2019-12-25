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Почти 40% россиян уверены, что Путин отстаивает интересы олигархов
Сегодня, 10:31
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matveyvn

Почти 40% россиян уверены, что Путин отстаивает интересы олигархов

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При этом большинство респондентов (46%) отметили, что Владимир Путин в своём правлении опирается на силовиков.

Почти 40% россиян уверены, что Путин отстаивает интересы олигархов. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на опрос "Левада-центра".

38% респондентов ответили, что президент России Владимир Путин отстаивает интересы олигархов, крупного бизнеса и банкиров. "Левада-центр" отмечает, что в 2020 году впервые за 20 лет олигархи обошли в данном опросе силовиков.

28% ответили, что глава государства защищает интересы чиновничества. 18% россиян ответили, что Путин отстаивает интересы среднего класса. Только 16 респондентов выразили уверенность, что президента заботят интересы "простых людей". Только 8% ответили, что Путина заботят научные кадры.

При этом большинство респондентов (46%) отметили, что Владимир Путин в своём правлении опирается на силовиков. 27% ответили, что чиновников, 37% - на олигархов.

Ранее была раскрыта роль Путина в соглашении по нефти ОПЕК+.

Теги: левада центр, олигархи, путин, силовики
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Аноним
Сегодня 11:01

40%??? Да ладно! 60 - не меньше! Не надо врать! Ватных хватает, конечно, но все-таки они в меньшенстве! 

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