При этом большинство респондентов (46%) отметили, что Владимир Путин в своём правлении опирается на силовиков.

Почти 40% россиян уверены, что Путин отстаивает интересы олигархов. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на опрос "Левада-центра".

38% респондентов ответили, что президент России Владимир Путин отстаивает интересы олигархов, крупного бизнеса и банкиров. "Левада-центр" отмечает, что в 2020 году впервые за 20 лет олигархи обошли в данном опросе силовиков.

28% ответили, что глава государства защищает интересы чиновничества. 18% россиян ответили, что Путин отстаивает интересы среднего класса. Только 16 респондентов выразили уверенность, что президента заботят интересы "простых людей". Только 8% ответили, что Путина заботят научные кадры.

При этом большинство респондентов (46%) отметили, что Владимир Путин в своём правлении опирается на силовиков. 27% ответили, что чиновников, 37% - на олигархов.

Ранее была раскрыта роль Путина в соглашении по нефти ОПЕК+.