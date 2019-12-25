Почти 40% россиян уверены, что Путин отстаивает интересы олигархов. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на опрос "Левада-центра".
38% респондентов ответили, что президент России Владимир Путин отстаивает интересы олигархов, крупного бизнеса и банкиров. "Левада-центр" отмечает, что в 2020 году впервые за 20 лет олигархи обошли в данном опросе силовиков.
28% ответили, что глава государства защищает интересы чиновничества. 18% россиян ответили, что Путин отстаивает интересы среднего класса. Только 16 респондентов выразили уверенность, что президента заботят интересы "простых людей". Только 8% ответили, что Путина заботят научные кадры.
При этом большинство респондентов (46%) отметили, что Владимир Путин в своём правлении опирается на силовиков. 27% ответили, что чиновников, 37% - на олигархов.
Ранее была раскрыта роль Путина в соглашении по нефти ОПЕК+.
Обсуждение ( 0 )
40%??? Да ладно! 60 - не меньше! Не надо врать! Ватных хватает, конечно, но все-таки они в меньшенстве!