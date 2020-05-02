В Петербурге состоится первое со времен революции венчание потомка Романовых

Торжественную церемонию проведут в Исаакиевском соборе.

В Петербурге 1 октября состоится венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича и гражданки Италии Ребекки Беттарини. Торжественную церемонию проведут в Исаакиевском соборе, пишет ТАСС.

Георгий Михайлович Романов является сыном и наследником великой княгини Марии Владимировны – единственного ребенка от брака Владимира Кирилловича Романова с княжной Леонидой Георгиевной Багратион-Мухранской.

В 2020 году Ребекка Беттарини приняла православие в Петропавловском соборе Петербурга с наречением ей имени Виктория Романовна. Свадьба князя Георгия Михайловича и Беттарини станет первым после революции 1917 года полноценным и открытым бракосочетанием члена Российского императорского дома на территории России.

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Фото: imperialhouse.ru