Стало известно, на чем петербургские молодожёны отказываются экономить

Среди всех услуг бармены оказались самыми желанными: спрос на их услуги увеличился на 205%.

Во вторник, 3-го августа, Мария Петрова, основатель и руководитель свадебного агентства "Easyweddingday", рассказала на чем не экономят молодежны Петербурга. Этим она поделилась в беседе с "Невскими новостями".

В этом году отмечается повышенный интерес к празднованию свадеб среди петербуржцев. По словам Петровой, по сравнению с прошлым годом горожане стали чаще справлять праздник "в этом году можно сказать, что свадебный бум".

Так, несмотря на возросший интерес, средний бюджет остался прежним: это 800 000–1 000 000 рублей на 30 или 50 гостей. Специалисты "Авито Услуг" отмечают, что спрос на различные услуги по организации свадеб вырос на 58%. Среди них аренда лимузинов выросла на 78%, объявление об аренде также увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом.

Отмечается и спрос на ведущих и диджеев – он вырос на 37% и 82% соответственно. Визажисты-стилисты не остались в стороне, спрос увеличился на 149%. Фотографы и операторы (на 40%), а также услуги по выездной регистрации брака (на 50%) оказались также востребованы. Среди всех предложений бармены оказались самыми желанными – увеличился на 205%.

По словам Петровой, сейчас невесты выбирают сдержанные и лаконичные наряды и прически. Молодожены предпочитают индивидуальные программы чаще, пренебрегая традиционными празднованиями. Также прослеживается тенденция на разделение праздника на два дня: день загса и празднование свадьбы.

Ранее в Петербурге свадьба закончилась стрельбой и задержаниями.

Фото: pexels

