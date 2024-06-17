В Иркутской области за выходные медведи пять раз выходили к населенным пунктам

Проводится работа по обеспечению безопасности жителей.

В Иркутской области за прошедшие выходные медведи пять раз выходили к населенным пунктам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону.

По данным ведомства, с пятницы по воскресенье в дежурные части полиции поступили сообщения от жителей трех районов региона. В них отмечалось, что медведи появлялись вблизи населенных пунктов. Хищников видели возле автозаправки в Ангарске, в нескольких километрах от Усть-Илимска на шоссе и возле садоводства "Ландыш", а также на кладбище и в одном из дворов частного дома поселка Магистральный. Проводится работа по обеспечению безопасности жителей.

Ранее мы сообщали, что во Всеволожском районе в видеоловушку попался отъевшийся медведь.

Видео: Telegram / МВД38