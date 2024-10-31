В Иркутской области в результате ДТП погибли три человека

Еще двое потерпевших были госптиализированы.

На территории Байкальского тракта столкнулись два легковых автомобиля. В результате автомобильной аварии погибли три человека, еще двое человек госпитализированы. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники регионального управления МЧС по Иркутской области. Последствия ДТП ликвидируютсотрудники экстренного ведомства и пожарно-спасательной службы с использованием специальных технических средств.

На 24 километре Байкальского тракта столкнулись 2 легковушки. Пострадали 5 человек. Из них 2 - госпитализированы. К сожалению, 3 человека погибли. пресс-служба ГУ МЧС по региону

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Фото и видео: МВД по региону