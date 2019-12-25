В Иркутской области в ДТП с грузовиком погибли 2 человека

Еще трое человек получили травмы.

В Усольском районе Иркутской области произошло ДТП с 2 жертвами и 3 пострадавшими.

Авария произошла сегодня 30 июля, на 1 812-м км трассы Р-255 "Сибирь". На дороге столкнулись грузовик "Вольво" и легковая иномарка "Мазда". В результате аварии погибли 2 человека, еще трое получили травмы различной тяжести. Среди пострадавших двое несовершеннолетних.

Все причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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Фото:ВК, ИрСити!Ру