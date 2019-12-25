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Под Симферополем погиб водитель легковушки, после падения на него грузовика
Сегодня, 12:35
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MShaffter

Под Симферополем погиб водитель легковушки, после падения на него грузовика

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Грузовик на ходу завалился и упал на встречный автомобиль ЗАЗ.

Под Симферополем грузовик раздавил легковой автомобиль и убил его водителя.

Авария произошла накануне вечером, 29 июля, около 20 часов на трассе Симферополь - Феодосия. Водитель грузовика превысил безопасную скорость и не справился с управлением. В результате грузовик опрокинулся на бок, упав при этом на встречный автомобиль ЗАЗ.

В результате легковушку раздавило, а водитель погиб на месте ДТП.

Ранее:На кольцевой дороге в Екатеринбурге легковушка залетела под КАМАЗ

Фото: ВК, Автопартнер Крым Севастополь

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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