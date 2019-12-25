На кольцевой дороге в Екатеринбурге легковушка залетела под КАМАЗ

Водитель легковой машины с тяжелыми травмами в больнице.

На ЕКАД в Екатеринбурге "Лада Гранта" влетела под КАМАЗ.

Авария произошла сегодня утром, 30 июля, между Кольцовским и Челябинским трактами. Легковая машина "Лада Гранта" в результате столкновения с КАМАЗом оказалась передней частью под грузовиком. Водителя легковушки с травмами различной тяжести госпитализировали в больницу.

Причины ДТП выясняются. Из-за аварии движение в обе стороны было парализовано.

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Фото: ВК, Подслушано АРАМИЛЬ | Екатеринбург