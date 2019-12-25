В Екатеринбурге покончил с собой военнослужащий Росгвардии

Выясняются мотивы, по которым лейтенант Росгвардии ушел из жизни.

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В Екатеринбурге росгвардеец покончил с собой.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральского округа Росгвардии сообщает, что сегодня, 14 октября, в воинской части Росгвардии военнослужащий покончил с собой. Мотивы выясняются. Проводится проверка по факту ЧП.

Родным и близким будет оказана помощь в рамках законодательства. Региональные СМИ сообщают, что военнослужащий был лейтенантом. Накануне вечером он заступил на дежурство, а утром его нашли без признаков жизни.

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Фото:Piter.TV