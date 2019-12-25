В Екатеринбурге из-за сильного ветра не смогли принять несколько пассажирских самолетов

Сегодняшним утром из-за сильного ветра в аэропорту Екатеринбурга "Кольцово" не смогли принять несколько авиалайнеров, сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу аэропорта Кольцово. Утром наблюдался сильный боковой ветер с порывами до 25 метров в секунду.
Самолеты из Москвы (авиакомпании Nordwind Airlines) и самолет из Санкт-Петербурга (авиакомпании "Победа") были перенаправлены в Уфу.
Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Рейсы отправляются и принимаются по расписанию.
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Фото:pixabay
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