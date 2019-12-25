Петербурженку арестовали в Екатеринбурге за неадекватное поведение в аэропорту

У неё были расширенные зрачки, несвязная речь, странное поведение.

В Екатеринбурге в аэропорту "Кольцово" транспортные полицейские за нарушение общественного порядка привлекли к ответственности жительницу Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Полицейские 16 августа на территории грузового терминала аэропорта задержали 32-летнюю жительницу Петербурга. По внешним признакам женщина находилась в состоянии наркотического опьянения. Из признаков, указывающих на это – расширенные зрачки, несвязная речь, странное поведение.

Транспортные полицейские женщину. От прохождения медицинского освидетельствования, а также от дачи каких-либо объяснений по поводу нахождения в грузовом терминале аэропорта петербурженка отказалась.

В отношении женщины сотрудники ЛО МВД России в аэропорту "Кольцово" составили административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ "Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача". После рассмотрения административного материала суд назначил женщине наказание в виде двух суток ареста.

Фото: Telegram/ Международный аэропорт Кольцово