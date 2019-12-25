В Екатеринбурге неизвестный бросил "коктейль Молотова" в поликлинику

Есть версия, что подожгли дверь поликлиники недовольные пациенты.

В Ночь на 14 октября во входную дверь поликлиники №3 на улице Сапёров, которая относится к Центральной городской клинической больнице №6, сообщают в социальных сетях. Охранники быстро справились с возгоранием. Пострадавших нет. Обгорела только входная дверь.

По данному факту полиция ведет проверку. Не исключается вероятность, что сей акт совершили недовольные пациенты, которые не получили медицинскую помощь из-за загруженности персонала.

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Фото: ВК, Екатеринбург