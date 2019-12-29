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В Иркутской области раскрыто убийство 15-летней давности
Сегодня, 7:49
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MShaffter

В Иркутской области раскрыто убийство 15-летней давности

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Следователями были установлены и допрошены дополнительные свидетели, которые указали данные злоумышленника.

В Иркутской области спустя 15 лет раскрыто убийство мужчины. 

В Усть-Куте в 2005 году в своей квартире был застрелен мужчина. Все эти годы убийство было не раскрыто. Но следствие нашло новых свидетелей, которые указали на подозреваемого. Его нашли в Краснодарском крае, задержали и этапировали в Иркутск.

По версии следствия, ныне 47-летний мужчина, находился в гостях у своего 28-летнего знакомого. В ходе конфликта гость застрелил хозяина, тело вынес в соседний двор и скрылся. 

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Фото: Piter.TV

Теги: возмездие, криминал, новости иркутска, новости россии, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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