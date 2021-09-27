В Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых школьников

Госпитализация потребовалась одному ребенку.

Нетрезвый водитель сбил пятерых школьников на дороге. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов Иркутской области. Известно, что инцидент произошел на территории городе Усть-Кут 26 сентября.

В момент автоаварии водитель иномарки находился за рулем в состоянии опьянения. пресс-служба ГИБДД по региону

Известно, что шофер управлял автомобилем Toyota Succeed. Он не заметил, что несовершеннолетние шли по проезжей части во встречном для него направлении. дети в возрасте от 12 до 14 лет получили травмы различной степени тяжести. Одного ребенка пришлось госпитализировать с места ДТП. Остальные пострадавшие находятся на амбулаторном лечении. По факту произошедшего ведется проверка.

На проспекте Энгельса водитель влетел на большой скорости в остановку.

Фото и видео: МВД РФ по Иркутской области