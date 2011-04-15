Общая сумма ущерба окружающей среде составила 17 млн рублей.

В Иркутской области пресекли незаконную добычу песчано-гравийной смеси. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУВД.

По данным следствия, двое мужчин оформили земельные участки на подставных лиц. Без разрешительных документов они добыли свыше 29 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси. Злоумышленники занимались незаконной добычей на территории Усть-Кудинского муниципального образования.

Общая сумма ущерба окружающей среде составила 17 млн рублей. В ходе обысков полицейские изъяли два автомобиля, экскаватор и доказательные документы. Возбуждено уголовное дело. Одному фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, второй задержан.

Видео: ГУВД по Иркутской области