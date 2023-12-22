В Иркутской области на маршруты боевого патрулирования вышел ракетный полк "Ярс"

В Минобороны РФ рассказали о проводимых учениях в регионе.

В министерстве по обороны России рассказали о том, что очередной полк подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" вышел на маршруты боевого патрулирования в ходе проводимых командно-штабных учений на территории Иркутской области. Военнослужащие заметили, что руководством профильного ведомства предусмотрена смена полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов, которым придется преодолеть участки с условно зараженной местностью. Бойцы уделят внимание отражению нападения противника, диверсионно-разведывательнвх групп, а также освоить новые районы для патрулирования.

Крупногабаритная техника покинула специальные сооружения и приступила к совершению марша. В ходе несения боевого дежурства на полевых позициях ракетным полком ПГРК "Ярс" будет отработано более 20 задач и вводных. пресс-служба Минобороны РФ

В общей сложности в военных маневрах от России задействовано около 300 единиц крупногабаритной техники.

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Фото и видео: Минобороны России