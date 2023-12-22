Минобороны: российские войска поразили до 350 выявленных целей ВСУ

В число пораженных целей вошли 15 опорных пунктов, около 200 районов сосредоточения живой силы и огневых средств противника.

Вооруженные силы России поразили до 350 выявленных целей украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

В число пораженных целей вошли 15 опорных пунктов, около 200 районов сосредоточения живой силы и огневых средств противника. Кроме того, российские войска нанесли огневое поражение по формированиям трех бригад ВСУ в районах Семеновки, Первомайского, Водяное и Бердычи. Потери украинских войск составили до 280 военнослужащих, два танка, шесть автомобилей, две ББМ, две гаубицы M777, САУ AS-90 и САУ 2С1 "Гвоздика".

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Видео: Минобороны России