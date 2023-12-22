Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25

Удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ был выполнен неуправляемыми авиационными ракетами.

Минобороны показало видео боевой работы штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удар по опорным пунктам и живой силе украинских войск. Боевые действия велись на Донецком направлении. Удар был выполнен неуправляемыми авиационными ракетами. После применения авиационных средств поражения штурмовики выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган".

Видео: Минобороны России