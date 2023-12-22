  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:30
116
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25

0 0

Удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ был выполнен неуправляемыми авиационными ракетами.

Минобороны показало видео боевой работы штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удар по опорным пунктам и живой силе украинских войск. Боевые действия велись на Донецком направлении. Удар был выполнен неуправляемыми авиационными ракетами. После применения авиационных средств поражения штурмовики выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган".

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, су-25
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии