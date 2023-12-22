Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган"

Артиллеристы нанесли удары по пункту временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра.

Минобороны показало видео боевой работы РСЗО "Ураган" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы нанесли удары по пункту временной дислокации украинских войск на правом берегу Днепра. Цель была выявлена воздушной разведкой. Расчеты РСЗО "Ураган" нанесли несколько последовательных ракетных ударов, в результате которых уничтожили технику и живую силу противника.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы истребителей Су-34.

Видео: Минобороны России