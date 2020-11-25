Огонь распространился на 700 квадратных метров.

В Иркутской области локализовали пожар в школе. Об этом рассказали представители регионального ГУ МЧС. По данным специалистов, инцидент произошел на территории поселка Большое Голоустное.

В 09:26 (04:26 по московскому времени) пожар локализован на площади 700 квадратных метров сообщение ГУ МЧС по Иркутской области

Пожарные рассказали, что на момент прибытия первой группы в здании горела кровля и внутренняя часть помещения. На данный момент сведений о пострадавших нет. на месте работают представители МЧС России, а также эксперты испытательной пожарной лаборатории.

На Дальневосточном проспекте горят гаражи с газовыми баллонами.

Видео: МЧС России по Иркутской области

