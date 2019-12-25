На Дальневосточном проспекте горят гаражи с газовыми баллонами

Пожар удалось ликвидировать.

Вечером в понедельник, 23 ноября, на Дальневосточном проспекте, 1, загорелись гаражи, сообщил источник в правоохранительных органах.

Комплекс гаражей находился под одной кровлей, поэтому был риск распространения пламени на соседний ряд построек. Всего горело 6 гаражей общей площадью около 200 квадратных метров. Хозяин позже уточнил, что внутри газовых баллонов нет, как это предполагалась ранее. Позже по информации пресс-службы МЧС, пожар удалось локализовать. Ранг пожара снизили до первого номера.

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Фото: vk.com/spb_today