В Кировском районе продолжает действовать незаконная свалка мусора 

На берегу реки Красненькой в Кировском районе продолжается незаконный своз мусора. О несанкционированной свалке местным властям сообщали еще в августе 2019 года, однако никаких действий от них не последовало. Сейчас этот вопрос находится на контроле губернатора Петербурга и профильных комитетов Смольного.

Активисты Кировского района продолжают жаловаться на незаконную свалку на берегу реки Красненькой. Они отмечают, что к месту скопления мусора на постоянной основе приезжают грузовые автомобили, вокруг организованы будки охраны, бытовки и сторожки. Горожане также отметили, что в августе 2019 года уведомляли администрацию Кировского района о наличии на берегу реки Красненькой незаконной свалки. Однако чиновники к ноябрю 2020 года не предприняли никаких действий, чтобы освободить незаконно занятую территорию.

Повлиять на ситуацию удалось, передав жалобу напрямую губернатору Санкт-Петербурга. В ответе, пришедшем представителю активистов 12 ноября, отмечается, что вопрос взят градоначальником на личный контроль. Проблемой также занимается профильный Комитет экологической безопасности из администрации города.

Также из ответа следует, что ответственность за организацию незаконной свалки лежит на ООО "Полигон", которая продолжает свозить мусор на берег реки Красненькой. В отношении компании уже заведено уголовное дело, однако, судя по фотографиям, туда продолжают прибывать грузовые автомобили и свозить мусор.

Неизвестно, почему администрация Кировского района своевременно не отреагировала на жалобы горожан, однако вмешательство вышестоящих инстанций в лице губернатора Петербурга и комитетов Смольного и отсутствие инициативы от местных чиновников не показывает последних с положительной стороны.