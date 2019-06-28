В Иркутской области из-за паводка погибли два человека

Муж с женой отказались эвакуироваться вместе со всеми.

В Иркутской области продолжается режим ЧС из-за паводка. За три дня в Иркутской области выпало 3,5 нормы месячных осадков. Больше всего пострадали от паводковых вод Тулунский, Нижнеудинский, Заларинский и Зиминский районы Иркутской области. Подтоплены жилые дома (МЧС сообщает о подтоплении 1800 домов), школы, больницы, детские сады. Некоторые дома просто унесло с места паводковыми водами. Один из таких "плывущих" домов сняли на видео очевидцы.

Людей из затопленных населенных пунктов эвакуируют сотрудники МЧС. Супруги из села Евдокимовка Тулунского района отказались эвакуироваться вместе со всеми. Около 23 часов 27 июня в селе начался паводок. Муж с женой решили покинуть деревню на лодке соседа. Но произошел несчастный случай: лодка перевернулась и супруги утонули.

Синоптики прогнозируют, что 29 июня погодные условия начнут улучшаться.

Сегодня ранее: В Башкирии найден утонувшим пропавший 7-летний мальчик.

Видео: HUE