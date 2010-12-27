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В Башкирии найден мертвым пропавший мальчик
Сегодня, 11:57
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MShaffter

В Башкирии найден мертвым пропавший мальчик

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Мальчик пошел пасти гусей и не вернулся.

В Башкирии после двухдневных поисков найдено тело 7-летнего мальчика.

Трагедия произошла в деревне Новые Ябалыклы Чишминского района Башкирии. 26 июня мальчик пошел пасти гусей и не вернулся. Родители забили тревогу, когда мальчик не вернулся домой. Волонтеры, следователи, местные жители, спасатели, сотрудники МВД и родственники два дня искали пропавшего ребенка. Была найдена обувь малыша. Водолазы совершили 13 погружений в реку Дема, возле которой была найдена обувь мальчика. 

Сегодня появились печальные новости. Водолазы нашли тело ребенка. Как и предполагалось ранее, мальчик утонул. Его тело было обнаружено в 3 километрах ниже по течению.

Сегодня ранее: На Ямале живыми и здоровыми найдены мальчики 5 и 7 лет, которые пропали в тундре за полярным кругом.

Фото:priroda-rb

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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