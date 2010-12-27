На Ямале нашлись мальчики, которые пропадали в тундре за полярным кругом два дня

Дети 5 и 7 лет ушли 26 июня, и только сегодня были найдены.

На Ямале нашлись два мальчика, которые пропали 26 июня в тундре.

Сообщается, что мальчики 5 и 7 лет ушли со стойбища в неизвестном направлении и не вернулись. Сначала люди искали мальчиков самостоятельно, а затем сообщили спасателям. Была организовала крупномасштабная поисково - спасательная операция.

Поиски осуществлялись группой пуровских спасателей, сотрудниками ОМВД, поисково-спасательным отрядом "Лиза Алерт", а также спасателями Тазовского ПСО "Ямалспас" и наземной поисковой группой от "Совхоза Пуровского". Администрация Пуровского района

Совместными усилиями сегодня, 28 июня, дети были найдены в десяти километрах от стойбища. Дети чувствуют себя хорошо, медицинская помощь им не потребовалась.

Фото: fotokto.ru