На Ямале нашлись мальчики, которые пропадали в тундре за полярным кругом два дня

На Ямале нашлись два мальчика, которые пропали 26 июня в тундре.
Сообщается, что мальчики 5 и 7 лет ушли со стойбища в неизвестном направлении и не вернулись. Сначала люди искали мальчиков самостоятельно, а затем сообщили спасателям. Была организовала крупномасштабная поисково - спасательная операция.
Поиски осуществлялись группой пуровских спасателей, сотрудниками ОМВД, поисково-спасательным отрядом "Лиза Алерт", а также спасателями Тазовского ПСО "Ямалспас" и наземной поисковой группой от "Совхоза Пуровского".
Администрация Пуровского района
Совместными усилиями сегодня, 28 июня, дети были найдены в десяти километрах от стойбища. Дети чувствуют себя хорошо, медицинская помощь им не потребовалась.
Фото: fotokto.ru
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