В Иркутской области инспектор на ходу запрыгнул в машину нетрезвой женщины

Местная жительница пыталась скрыться от полиции.

На территории Иркутской области инспектор на ходу запрыгнул в автомобиль нетрезвого водителя, после чего остановил машину. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления пресс-службы полиции. Специалисты уточнили, что 39-летняя жительница посёлка Усть-Ордынский привлекла внимание автоинспекторов в тот момент, когда транспортное средство двигалось по проезжей части, виляя из стороны в сторону. Сотрудники ДПС предприняли попытку остановить иномарку. Однако автоледи решила проигнорировать законное требование. Она начала скрываться от преследования.

На одном из перекрестков нарушительница сбавила скорость для поворота направо. В этот момент в салон легковушки на ходу запрыгнул автоинспектор и остановил машину. пресс-служба МВД РФ по региону

По итогам проведённой процедуры медицинского освидетельствования было установлено, что уровень алкоголя в организме шофера-нарушителя превышал допустимую норму почти в восемь раз. В настоящее время сотрудники ДПС составили по факту произошедшего административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ. Машина автоледи отправлена на специальную стоянку.

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Фото и видео: МВД Медиа