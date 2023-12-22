В Иркутской области инспектор на ходу запрыгнул в машину нетрезвой женщины

На территории Иркутской области инспектор на ходу запрыгнул в автомобиль нетрезвого водителя, после чего остановил машину. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления пресс-службы полиции. Специалисты уточнили, что 39-летняя жительница посёлка Усть-Ордынский привлекла внимание автоинспекторов в тот момент, когда транспортное средство двигалось по проезжей части, виляя из стороны в сторону. Сотрудники ДПС предприняли попытку остановить иномарку. Однако автоледи решила проигнорировать законное требование. Она начала скрываться от преследования.
На одном из перекрестков нарушительница сбавила скорость для поворота направо. В этот момент в салон легковушки на ходу запрыгнул автоинспектор и остановил машину.
пресс-служба МВД РФ по региону
По итогам проведённой процедуры медицинского освидетельствования было установлено, что уровень алкоголя в организме шофера-нарушителя превышал допустимую норму почти в восемь раз. В настоящее время сотрудники ДПС составили по факту произошедшего административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ. Машина автоледи отправлена на специальную стоянку.
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Фото и видео: МВД Медиа
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