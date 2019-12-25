СМИ: в Иркутске задержали за взятку полковника МВД

Силовики взяли замначальника СУ МВД с поличным.

В Иркутске при получении взятки в особо крупном размере был задержан заместитель начальника Следственного управления МВД по Бурятии полковника юстиции Андрей Бардаханов. Об этом пишет издание "Известия" со ссылкой на источник.

Согласно данным СМИ, задержание проводили сотрудники силовых ведомств Москвы.

В Следственном комитете утверждают, что Бардаханов получал денежные средства в качестве взятки от сотрудника одной из частных охранных организаций за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.

В настоящее время Бардаханов находится на допросе в СК. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере".

Ранее сотрудников военкоматов России осудили за взятки от призывников.

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