В Иркутске задержали экс-ректора Байкальского госуниверситета

Мужчина назначил себе премии на общую сумму в 800 тысяч рублей.

В Иркутске задержали экс-ректора Байкальского государственного университета экономики и права. Об этом рассказали представители Следственного комитета. По информации от надзорного ведомства, уголовное дело возбуждено по материалам от ФСБ России. Мужчина подозревается в двух преступных эпизодах, связанных с злоупотреблением должностными обязанностями.

Следственные органы считают, что бывший ректор вуза в период с 2018 по 2019 года издал приказы о своем премировании, благодаря которым получил более 800 тысяч рублей. При этом назначать подобные стимулирующие выплаты уполномочено только Минобрнауки России.

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Фото: Piter.tv