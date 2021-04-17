В Брянской области депутата райсовета задержали по подозрению в педофилии

Также по делу проходит 19-летняя девушка, уговорившая школьницу заниматься проституцией.

В Брянской области депутата Дятьковского районного совета задержали по подозрению в педофилии. Об этом рассказали представители регионального Следственного комитета РФ. В надзорном ведомстве уточнили, что мужчина обвиняется в интимной близости со школьницей. При этом девочка не достигла 14 лет.

Брянскими следователями задержан депутат по подозрению в половом сношении с малолетней, а также жительница Брянской области, подозреваемая в вовлечении ее в занятие проституцией. пресс-служба СК РФ по региону

Второе уголовное дело возбуждено в отношении 19-летней жительницы города Дятьково Брянской области. Она подозревается в привлечении несовершеннолетней к проституции. Следствие считает, что парламентарий совершил половой акт с девочкой в собственной квартире, а женщина взяла за это с мужчины деньги. В СК отметили, что школьница испытывала финансовые трудности и занималась проституацией по предложению 19-летней девушки.

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Фото и видео: YouTube/Следственный комитет РФ