В Татарстане осужден тренер по плаванью, который надругался над 9-летней воспитанницей

У подсудимого обнаружены признаки расстройства сексуального предпочтения (педофилия).

В Татарстане суд огласил приговор тренеру-педофилу, который надругался над 9-летней воспитанницей.

Следствием и судом установлено, что 7 февраля 2019 года тренер надругался в бассейне над своей воспитанницей. Позже он пришел в женскую раздевалку, где повторил свои гнусные действия.

Свою вину 50-летний мужчина так и не признал. Состоявшийся суд признал мужчину виновным и приговорил его 13,5 годам лишения свободы в колонии строго режима. Кроме того, ему запрещено заниматься тренерской деятельностью на 7 лет и ограничением свободы сроком на полтора года.

Уточняется, что психиатрическая экспертиза выявила у подсудимого отклонения в сексуальных предпочтениях в сторону педофилии.

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